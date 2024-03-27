Пукачева (Тараканова) Нагимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукачева (Тараканова) Нагимэ

Пукачева (Тараканова) Нагимэ

Место рождения

Шыгырдан Батыревского района Чувашской АССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тараканов Маглюд

Мать: Хадичя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Развод
Неизвестно

Муж: Садеретдинов Минневали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садеретдинов Минневали

Рождение ребёнка
06.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеретдинов Минневали

Рождение ребёнка
02.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пукачёв Салахутдин Вахитович

Смерть
2009
Причина смерти: 100лет
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.