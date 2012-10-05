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Щербаков Василий Владимирович

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

25.02.1955

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1955

Отец: Щербаков Владимир Николаевич

Мать: Щербакова Александра Владимировна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
02.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1985

Сын: Щербаков Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Развод
?.12.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2012
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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