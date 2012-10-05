Щербаков Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.02.1955
Дата смерти05.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1955
Бракосочетание
02.07.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1985
Сын: Щербаков Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
?.12.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2012