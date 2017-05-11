Кодак Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодак Сергей

Место рождения

Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР

Дата рождения

14.05.1968

Дата смерти

11.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
20.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
23.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2017
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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