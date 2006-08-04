Надяшев Василий Нордаевич 28.07.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Надяшев Василий Нордаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1960

Дата смерти

04.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Этлеева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Надяшева Галя Дорджеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надяшева Галя Дорджеевна

Рождение ребёнка
20.07.1987

Дочь: Шепелева Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Надяшева Галя Дорджеевна

Смерть
04.08.2006

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