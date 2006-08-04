Надяшев Василий Нордаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1960
Дата смерти04.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Этлеева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Надяшева Галя Дорджеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надяшева Галя Дорджеевна
Рождение ребёнка
20.07.1987
Дочь: Шепелева Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Надяшева Галя Дорджеевна
Смерть
04.08.2006