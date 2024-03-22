Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Виноградов Валентин Васильевич
Виноградов Валентин Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.08.1923
Пол
Мужской
Отец
Виноградов Василий
Мать
Кузьмина (Исаева) Пелагея (Полина) Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923
Отец:
Виноградов Василий
Мать:
Кузьмина Пелагея (Полина) Никифоровна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия