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Виноградов Валентин Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.08.1923

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923

Отец: Виноградов Василий

Мать: Кузьмина Пелагея (Полина) Никифоровна

Москва, город федерального значения Москва
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