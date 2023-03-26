Шепова (Эрмель) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепова (Эрмель) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941

Отец: Эрмель Александр Павлович

Мать: Эрмель Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1966

Дочь: Шепова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Шепов Виктор Васильевич

Бракосочетание
18.03.1967

Муж: не указан

Бракосочетание
18.03.1967

Муж: Шепов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1971

Дочь: Шепова Алла Викторовна

Отец ребёнка: Шепов Виктор Васильевич

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