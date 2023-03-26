Шепова (Эрмель) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941
Отец: Эрмель Александр Павлович
Мать: Эрмель Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1966
Дочь: Шепова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Шепов Виктор Васильевич
Бракосочетание
18.03.1967
Рождение ребёнка
18.05.1971
Дочь: Шепова Алла Викторовна
Отец ребёнка: Шепов Виктор Васильевич