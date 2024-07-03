Крючкова (Каторгина) Секлетина Ивановна 14.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючкова (Каторгина) Секлетина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1898

Дата смерти

11.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1923

Сын: Крючков Александр Герасимович

Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Цуп (Крючкова) Елизавета Герасимовна

Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
19.02.1928

Дочь: Гаврилова (Крючкова) Зинаида Герасимовна

Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1934

Дочь: Казакова (Крючкова) Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Крючков Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич

Смерть
11.12.1991

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