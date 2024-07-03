Крючкова (Каторгина) Секлетина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1898
Дата смерти11.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1923
Сын: Крючков Александр Герасимович
Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Цуп (Крючкова) Елизавета Герасимовна
Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1928
Дочь: Гаврилова (Крючкова) Зинаида Герасимовна
Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1934
Дочь: Казакова (Крючкова) Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Крючков Виктор Герасимович
Отец ребёнка: Крючков Герасим Андреевич
Смерть
11.12.1991