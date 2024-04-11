Череминина (Луговых) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череминина Елена Степановна
Отец ребёнка: Череминин Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1937
Сын: Череминин Вячеслав Степанович
Отец ребёнка: Череминин Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно