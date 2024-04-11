Череминина (Луговых) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череминина (Луговых) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговых Иван Михайлович

Мать: Луговых (Смирных) Васса Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череминина Елена Степановна

Отец ребёнка: Череминин Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Череминин Степан Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.1937

Сын: Череминин Вячеслав Степанович

Отец ребёнка: Череминин Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно

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