Скоробогатова Дарья Семёновна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатова Дарья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Скоробогатов Петр Степанович

Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1812

Дочь: Глинникова (Скоробогатова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скоробогатов Мартьян Степанов

Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Скоробогатова Христинья Степанова

Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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