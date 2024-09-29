Скоробогатова Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Скоробогатов Петр Степанович
Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1812
Дочь: Глинникова (Скоробогатова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скоробогатов Мартьян Степанов
Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Скоробогатова Христинья Степанова
Отец ребёнка: Скоробогатов Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно