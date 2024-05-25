Гимазетдинов Жавдят Сираевич
Место рождения
Дата рождения?.06.1948
Дата смерти03.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1948
Отец: Сиразетдин Гимазетдинович
Мать: Могалима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.1978