Гимазетдинов Жавдят Сираевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимазетдинов Жавдят Сираевич

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.06.1948

Дата смерти

03.09.1978

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1948

Отец: Сиразетдин Гимазетдинович

Мать: Могалима

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
03.09.1978
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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