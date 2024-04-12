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Иванъ Герасимов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около ?.04.1873 ст.

Дата смерти

21.10.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1873 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет данных о рождении
Смерть
21.10.1873 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянина Герасима Иванова сынъ – Иванъ 21 (23) октября 1873. 7 мес., отъ младенческой 56-25-218-158об-159
Похороны
23.10.1873 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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