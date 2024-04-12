Иванъ Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.04.1873 ст.
Дата смерти21.10.1873 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1873 ст.
Отец: Герасим Иванов
Мать: Авдотья Максимова
нет данных о рождении
Смерть
21.10.1873 ст.
Дата смерти (погребения): Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянина Герасима Иванова сынъ – Иванъ 21 (23) октября 1873. 7 мес., отъ младенческой 56-25-218-158об-159
Похороны
23.10.1873 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область