Ревина Евфратова Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина Евфратова Христина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревина Корнилова Елена Павловна

Отец ребёнка: Ревин Павел Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1957

Сын: Ревин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Ревин Павел Федорович

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