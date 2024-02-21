Ревина Евфратова Христина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревина Корнилова Елена Павловна
Отец ребёнка: Ревин Павел Федорович
Рождение ребёнка
06.09.1957
Отец ребёнка: Ревин Павел Федорович