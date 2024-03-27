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Даминов Хабибулла Абинович

Место рождения

д. Малая Буинка

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова (Даминова) Суюмбика

Мать ребёнка: Мачтура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Сагит Хабибуллович

Мать ребёнка: Мачтура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминова ?

Мать ребёнка: Мачтура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Даминова) ?

Мать ребёнка: Мачтура

Рождение ребёнка
02.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачтура

Смерть
Неизвестно

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