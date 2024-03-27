Даминов Хабибулла Абинович
Место рожденияд. Малая Буинка
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова (Даминова) Суюмбика
Мать ребёнка: Мачтура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Сагит Хабибуллович
Мать ребёнка: Мачтура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминова ?
Мать ребёнка: Мачтура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Даминова) ?
Мать ребёнка: Мачтура
Рождение ребёнка
02.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачтура
Смерть
Неизвестно