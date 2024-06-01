Заварзина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Маркелл Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1878

Сын: Заварзин Игнатий Маркеллович

Отец ребёнка: Заварзин Маркелл Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1880

Дочь: Заварзина Анна Маркелловна

Отец ребёнка: Заварзин Маркелл Федорович

Смерть
Неизвестно

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