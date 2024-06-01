Заварзина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1878
Сын: Заварзин Игнатий Маркеллович
Отец ребёнка: Заварзин Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1880
Дочь: Заварзина Анна Маркелловна
Отец ребёнка: Заварзин Маркелл Федорович
Смерть
Неизвестно