Mätlik (Undo) Rutt
Место рожденияLäänemaa
Дата рождения16.12.1936
Дата смерти22.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1936
Отец: Undo Aleksander Maddisson
Мать: Undo Juuli / Julie
Läänemaa
Рождение ребёнка
06.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2011
Tallinn, Harjumaa
Похороны
Неизвестно
Haapsalu vana kalmistu