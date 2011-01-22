Mätlik (Undo) Rutt — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mätlik (Undo) Rutt

Место рождения

Läänemaa

Дата рождения

16.12.1936

Дата смерти

22.01.2011

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1936

Отец: Undo Aleksander Maddisson

Мать: Undo Juuli / Julie

Läänemaa
Рождение ребёнка
06.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.01.2011
Tallinn, Harjumaa
Похороны
Неизвестно
Haapsalu vana kalmistu
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