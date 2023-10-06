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Бонько Андрей Сидорович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1889

Отец: Бонько Сидор Потапович

Мать: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Бонько Феодосия Климентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1917

Сын: Бонько Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бонько Феодосия Климентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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