Бонько Андрей Сидорович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1889
Отец: Бонько Сидор Потапович
Мать: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1917
Мать ребёнка: Бонько Феодосия Климентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно