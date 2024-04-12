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Пунина Ефимия Засыпкина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Засыпкин Софрон Иванович

Мать: Засыпкина Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пунин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пунин Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пунин Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пунин Ефрем Кирианович

Смерть
Неизвестно
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