Пунина Ефимия Засыпкина
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Засыпкин Софрон Иванович
Мать: Засыпкина Анастасия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пунин Иван Ефремович
Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Пунин Ефрем Кирианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно