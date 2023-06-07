Хамируева Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.?
Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамируева Юлия Семеновна
Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамируев Никита
Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович
Бракосочетание
Неизвестно