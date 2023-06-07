Хамируева Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамируева Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.?

Сын: Хамируев Артур Семенович

Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамируева Юлия Семеновна

Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамируев Никита

Отец ребёнка: Хамируев Семен Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамируев Семен Викторович

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