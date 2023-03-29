Подшивалин Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Подшивалин Герасим Стефанов
Бракосочетание
1884
Жена: Анна Лукина
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Анна Лукина
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Подшивалин Федор Васильев
Мать ребёнка: Анна Лукина
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Анна Лукина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Подшивалин Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Анна Лукина
Смерть
Неизвестно