Мишкина Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишкина Васса Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишкин Корнилий Филиппович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Мишкина Екатерина Корниловна

Отец ребёнка: Мишкин Корнилий Филиппович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.30 78 20 11 1902 дочь Екатерина Нехочи крестьянин Мишкин Корнилий Филиппович Васса Никифоровна Нехочи крестьянин Царьков Василий Васильевич Нехочи крестьянка Мишкина Ирина Григорь... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Мишкин Митрофанй Корнилович

Отец ребёнка: Мишкин Корнилий Филиппович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.32 125 91 2 6 1912 сын Митрофан Нехочи крестьянин Мишкин Корнилий Филиппович Васса Никифоровна Нехочи крестьянин Чибисов Михаил Демьянович Нехочи крестьянка Мишкина Матрона Козьмов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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