Мишкина Васса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Мишкина Екатерина Корниловна
Отец ребёнка: Мишкин Корнилий Филиппович
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.30 78 20 11 1902 дочь Екатерина Нехочи крестьянин Мишкин Корнилий Филиппович Васса Никифоровна Нехочи крестьянин Царьков Василий Васильевич Нехочи крестьянка Мишкина Ирина Григорь... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Мишкин Митрофанй Корнилович
Отец ребёнка: Мишкин Корнилий Филиппович
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.32 125 91 2 6 1912 сын Митрофан Нехочи крестьянин Мишкин Корнилий Филиппович Васса Никифоровна Нехочи крестьянин Чибисов Михаил Демьянович Нехочи крестьянка Мишкина Матрона Козьмов... Показать все
Смерть
Неизвестно