Стратьева Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стратьева Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Стратьев Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стратьев Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Стратьев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стратьева Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан