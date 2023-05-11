Стратьева Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратьева Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиненков Юрий Павлович

Мать: Чиненкова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стратьева Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Стратьев Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стратьев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стратьев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Стратьев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стратьева Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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