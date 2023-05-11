Ваховский Николай Никодимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаховский Николай Никодимович

Ваховский Николай Никодимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1897

Сын: Ваховский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ваховская Анастасия Маркианова

Каменный Брод, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Ваховский (vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ваховская Анастасия Маркианова

Kam'yanyi Brid, Baranivs'kyi district, Zhytomyr Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваховская Анастасия Маркианова

Смерть
Неизвестно
Каменный Брод, Житомирська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close