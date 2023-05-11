Ваховский Николай Никодимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1897
Сын: Ваховский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ваховская Анастасия Маркианова
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Ваховский (vakhovskiy) Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ваховская Анастасия Маркианова
Kam'yanyi Brid, Baranivs'kyi district, Zhytomyr Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно