Усманова Рушания Мухаметзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Рушания Мухаметзяновна

Место рождения

г.Казань, ТАССР

Дата рождения

15.03.1942

Дата смерти

20.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Казань, ТАССР
Рождение ребёнка
25.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Минивар Хакимович

Рождение ребёнка
29.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Минивар Хакимович

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Минивар Хакимович

Смерть
20.12.2018
с. Старо-Субхангулово, Бурзянский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Старо-Субхангулово, Бурзянский район, РБ, РФ
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