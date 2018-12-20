Усманова Рушания Мухаметзяновна
Место рожденияг.Казань, ТАССР
Дата рождения15.03.1942
Дата смерти20.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1960
Рождение ребёнка
29.08.1962
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1965
Смерть
20.12.2018
с. Старо-Субхангулово, Бурзянский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Старо-Субхангулово, Бурзянский район, РБ, РФ