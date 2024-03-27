Щербатова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чукина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Полина Степановна

Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич

д.Разномойка, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич

д.Разномойка, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатов Максим Степанович

Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич

д.Разномойка Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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