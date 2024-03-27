Щербатова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чукина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Полина Степановна
Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич
д.Разномойка, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич
д.Разномойка, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатов Максим Степанович
Отец ребёнка: Щербатов Степан Васильевич
д.Разномойка Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно