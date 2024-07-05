Кузнецов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кузнецов Григорий Яковлевич
Мать: Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно