Кузнецов Андрей Григорьевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кузнецов Григорий Яковлевич

Мать: Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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