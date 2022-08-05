Кистенев Кузьма Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.?.?
Мать ребёнка: Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистенев Антонина Кцзминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистенева Клавдия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.12.1959
Богусский, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Умер от апендицита