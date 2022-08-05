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Кистенев Кузьма Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.?

Сын: Кистенев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистенев Антонина Кцзминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистенева Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.12.1959
Богусский, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Умер от апендицита

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