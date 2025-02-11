Васса Васильева
женский, родилась 1835, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВасилий Никифоров (Михайлов)1811 г.р.
МатьСтепанида Федорова1801 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Василий Никифоров (Михайлов)
Мать: Степанида Федорова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно