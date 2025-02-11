Васса Васильева 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Василий Никифоров (Михайлов)1811 г.р.
Мать
Степанида Федорова1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василий Никифоров (Михайлов)

Мать: Степанида Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Смерть
Неизвестно

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