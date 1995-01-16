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Оборин Иван Алексеевич

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Место рождения

Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.11.1921

Дата смерти

16.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1921

Отец: Оборин Алексей Федорович

Мать: Оборина (Батуева) Федосья Михайловна

Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оборин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова (Оборина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скарликова (Оборина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Бракосочетание
02.01.1947

Жена: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1950

Сын: Оборин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Петровка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Ваулина (Оборина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна

Смерть
16.01.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Северном кладбище г.Перми Сектор 107

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