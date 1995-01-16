Оборин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1921
Дата смерти16.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскакова (Оборина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скарликова (Оборина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Бракосочетание
02.01.1947
Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1950
Сын: Оборин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Петровка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Ваулина (Оборина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Оборина (Баженова) Александра Федоровна
Смерть
16.01.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Северном кладбище г.Перми Сектор 107