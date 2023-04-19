Запольский Денис Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запольский Денис Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности
2014 г.р.

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1997

Дочь: Запольская Мария Денисовна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
03.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
12.07.2014

Сын: Запольский Ростислав Денисович

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

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