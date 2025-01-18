Сильвестров Дамиан Фёдорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Сильвестрова Апполинария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Сильвестров Валентин Дамианович23.02.1902 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.
Сын: Сильвестров Валентин Дамианович
Мать ребёнка: Сильвестрова Апполинария Ивановна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно