Сильвестров Дамиан Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сильвестров Дамиан Фёдорович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Сильвестрова Апполинария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Сильвестров Валентин Дамианович23.02.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильвестрова Апполинария Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.

Сын: Сильвестров Валентин Дамианович

Мать ребёнка: Сильвестрова Апполинария Ивановна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J3TF?cat=752387&i=61

Смерть
Неизвестно

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