Узбек (Калафат) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Калафат Иван Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Черкас Полина Харлампиевна
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
23.03.1906
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-152,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Анна Харлампиевна
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Узбек Василий
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шерварлы Мария
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шерварлы? Нюня
Отец ребёнка: Узбек Харлампий Николаевич
Смерть
1933