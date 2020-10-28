Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения06.02.1965
Дата смерти28.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1965
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лободин Павел
Рождение ребёнка
26.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лободин Павел
Рождение ребёнка
10.07.1988
Сын: Лободин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Лободин Павел
Смерть
28.10.2020