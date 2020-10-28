Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лободина (Юрьева) Татьяна Владимировна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

06.02.1965

Дата смерти

28.10.2020

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

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Место
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Рождение
06.02.1965

Отец: Юрьев Владимир Иванович

Мать: Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лободин Павел

Рождение ребёнка
26.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лободин Павел

Рождение ребёнка
10.07.1988

Сын: Лободин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лободин Павел

Смерть
28.10.2020

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