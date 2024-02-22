Хоткин Евфимий Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияС 1888 по 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889
Отец: Хоткин Гавриил Титов
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1906 по 1909
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1909
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Ходкина Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Дочь: Хоткина Мария Евфимиевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
17.04.1919 ст.
Жена: Кузнецова Мелания
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно