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Хоткин Евфимий Гавриилович

Место рождения

Аксёново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1888 по 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889

Отец: Хоткин Гавриил Титов

Мать: не указана

Аксёново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
С 1906 по 1909

Жена: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Ходкин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Аксёново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Ходкина Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Аксёново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.1914

Дочь: Хоткина Мария Евфимиевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Аксёново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.04.1919 ст.

Жена: Кузнецова Мелания

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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