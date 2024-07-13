Архангельский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.06.1891
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна
Смерть
После 1936