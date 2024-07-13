Архангельский Сергей Иванович 19.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архангельский Сергей Иванович

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

19.06.1891

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Смерть
После 1936

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