Рекшинский Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.05.1911
Дата смерти11.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911
Образование
По 1926
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1927
обтирщик паровозов, слесарь в депо | Горьковская железная дорога
Образование
С 1930 по 1935
высшее | Горьковский строительный институт
Бракосочетание
?.08.1935
Работа или профессия
С 1935 по 1937
Автозавод
Рождение ребёнка
19.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна
Работа или профессия
С 1937 по 1970
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
начальник теплоцеха | завод
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна
Бракосочетание
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
1962
Смерть
11.02.1984
Мамакино, город Бор, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Мамакинское кладбище