Рекшинский Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Юрий Петрович

Рекшинский Юрий Петрович

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

16.05.1911

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911

Отец: Рекшинский Пётр Павлович

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
По 1926
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1927
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
обтирщик паровозов, слесарь в депо | Горьковская железная дорога
Образование
С 1930 по 1935
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
высшее | Горьковский строительный институт
Бракосочетание
?.08.1935

Жена: Рекшинская Валентина Ивановна

Работа или профессия
С 1935 по 1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Автозавод
Рождение ребёнка
19.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1937 по 1970
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
начальник теплоцеха | завод
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Валентина Ивановна

Бракосочетание
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
1962

Жена: Рекшинская Валентина Ивановна

Смерть
11.02.1984
Мамакино, город Бор, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Мамакинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close