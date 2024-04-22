Байко (Бреган) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байко (Бреган) Ольга Николаевна

Место рождения

Красное, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

12.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Бреган Николай

Мать: не указана

Красное, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.09.1933

Дочь: Бурдо Зинаида Иосифовна

Отец ребёнка: Байко Иосиф Мартинович

Заполье, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байко Иосиф Мартинович

Смерть
12.04.1991
Долгиново, Кореличский район, Гродненская область
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