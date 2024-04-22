Байко (Бреган) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти12.04.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Отец: Бреган Николай
Рождение ребёнка
21.09.1933
Дочь: Бурдо Зинаида Иосифовна
Отец ребёнка: Байко Иосиф Мартинович
Заполье, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1991
Долгиново, Кореличский район, Гродненская область