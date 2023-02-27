(Манюхина) Анисья?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манюхин Терентий
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Манюхин Степан
Отец ребёнка: Манюхин Терентий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Манюхин Степан2
Отец ребёнка: Манюхин Терентий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Манюхин Петр
Отец ребёнка: Манюхин Терентий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Манюхин Тихон
Отец ребёнка: Манюхин Терентий
Смерть
Неизвестно