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(Манюхина) Анисья?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Терентий

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Манюхин Степан

Отец ребёнка: Манюхин Терентий

Рождение ребёнка
1816

Сын: Манюхин Степан2

Отец ребёнка: Манюхин Терентий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Манюхин Петр

Отец ребёнка: Манюхин Терентий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Манюхин Тихон

Отец ребёнка: Манюхин Терентий

Смерть
Неизвестно

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