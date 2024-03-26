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Грачёв Дмитрий Филиппович

Место рождения

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

19.09.1887 ст.

Дата смерти

После 11.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887 ст.

Отец: - Филипп Андреевич

Мать: - Мария Михайловна

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Крещение
1887 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
20.04.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.165-166 (Рождение №-28ж) Крёстная дочь: Александра Кельсиевна из д.Бухалдино (2-юродная сестра)
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Дочь: (Грачёва) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Грачёв Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Арест
03.11.1937
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 11.11.1937

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