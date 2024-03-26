Грачёв Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения19.09.1887 ст.
Дата смертиПосле 11.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887 ст.
Отец: - Филипп Андреевич
Мать: - Мария Михайловна
Крещение
1887 ст.
Восприемник
20.04.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.165-166 (Рождение №-28ж) Крёстная дочь: Александра Кельсиевна из д.Бухалдино (2-юродная сестра)
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Дочь: (Грачёва) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Грачёв Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна
Арест
03.11.1937
Смерть
После 11.11.1937