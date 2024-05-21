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Тюрикова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Глебова (Тюрикова) Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тюрикова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Маморова (Тюрикова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Кокорева (Тюрикова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Тюриков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Восприемник
20.01.1903 ст.
Крестница - Анна Алексеевна Тюрикова
Смерть
После 1903

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