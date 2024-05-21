Тюрикова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Глебова (Тюрикова) Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Тюрикова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1885
Дочь: Маморова (Тюрикова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Кокорева (Тюрикова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Тюриков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тюриков Николай Иванович
Восприемник
20.01.1903 ст.
Крестница - Анна Алексеевна Тюрикова
Смерть
После 1903