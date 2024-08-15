Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1926
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1947
Дочь: Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Иванович
Смерть
1999