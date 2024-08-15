Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1926

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1947

Дочь: Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Иванович

Смерть
1999

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