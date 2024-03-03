(Глазкова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазков Сергей Иосифович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай