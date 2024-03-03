(Глазкова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глазкова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазков Сергей Иосифович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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