Аликина Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Филацета Андреевна
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1912
Дочь: Аликина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.12.1912
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.07.1915
Дочь: Аверина (Аликина) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аликин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич
Смерть
1951