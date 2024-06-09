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Аликина Анна Фёдоровна

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Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аликин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аликин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Филацета Андреевна

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1912

Дочь: Аликина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Аликин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1915

Дочь: Аверина (Аликина) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аликин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Аликин Андрей Сергеевич

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
1951
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

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