Попов Григорий Евтихеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Григорий Евтихеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1927

Дата смерти

29.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1957

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Попова Валентина Александровна

Смерть
29.10.2015

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