Попов Григорий Евтихеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1927
Дата смерти29.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1957
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Поберей (Попова) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Александровна
Смерть
29.10.2015