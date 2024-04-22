(Чурилина) Аграфена Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Муж: Алексей Иванов (Ич)
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4GR?i=746&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Бракосочетание
29.06.1859 ст.
Муж: Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
13.01.1867
Дочь: Татьяна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михаил Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно