(Чурилина) Аграфена Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурилина) Аграфена Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Чурилин Иван Севастьянов (Ич)

Мать: Чурилина Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Муж: Алексей Иванов (Ич)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4GR?i=746&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Бракосочетание
29.06.1859 ст.

Муж: Михаил Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
13.01.1867

Дочь: Татьяна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Иванов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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