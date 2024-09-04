(Григорченко) Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Восприемник
05.01.1907 ст.
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
(fs) деревни Новоселковской крестьянин Иоанн ??? Ширигалин и деревни Новоселковской солдатская дочь девица Евдокия Иоаннова Григорченкова у Григория (5.1.1907), деревни Новоселковской солдат Иоанн Иос... Показать все
Восприемник
26.12.1910 ст.
Зырянка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
(fs) деревни Зырянской Иаков Иларионов Петроченков и крестьянская девица Евдокия Иоаннова Григорченко у Гликерии (25.12.1910), деревни Зырянской крестьянин Иоанн Иосифов Григорченко и жена его Василис... Показать все
Смерть
Неизвестно