Морген (Морген) Ганна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Морген) Ганна Александровна

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

26.09.1903

Дата смерти

14.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1903

Отец: Morgen Aleksandr

Мать: Morgen Feiga

г. Киренск
Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Черток Александр

Отец ребёнка: не указан

г. Якутск
Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Черток Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Черток Алексей Давидович

г. Якутск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Алексей Давидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
14.05.1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское
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