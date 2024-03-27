Морген (Морген) Ганна Александровна
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения26.09.1903
Дата смерти14.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1903
Отец: Morgen Aleksandr
Мать: Morgen Feiga
г. Киренск
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Черток Александр
г. Якутск
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Черток Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Черток Алексей Давидович
г. Якутск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
14.05.1947
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское