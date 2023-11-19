Семенюк Александр Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Александр Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пшинка Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Олег Александрович

Мать ребёнка: Пшинка Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пшинка Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Александр Александрович

Мать ребёнка: Пшинка Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Милада Александровна

Мать ребёнка: Пшинка Полька

Смерть
Неизвестно

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