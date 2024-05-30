Агрипина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Анисимов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Григорий Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Анисимов

Кузнецово, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Анисимов

Кузнецово, Талдомский район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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