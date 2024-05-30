Агрипина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Анисимов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Григорий Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Анисимов
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Анисимов
Смерть
Неизвестно