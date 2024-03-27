Ахметвалеева (Якупова) Магуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметвалеева (Якупова) Магуба

Место рождения

д. Карамалы-Валитово (Гафурово)

Дата рождения

1893

Дата смерти

04.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Карамалы-Валитово (Гафурово)
Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
10.04.1914

Дочь: Тагирова Маргуба

Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ахмадуллина Мазлума

Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1922

Дочь: Зарифа

Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1924

Сын: Валеев Ахмет (Гали)

Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметвалеев Шавали

Смерть
04.06.1932
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