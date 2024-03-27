Ахметвалеева (Якупова) Магуба
Место рожденияд. Карамалы-Валитово (Гафурово)
Дата рождения1893
Дата смерти04.06.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1910
Сын: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
10.04.1914
Дочь: Тагирова Маргуба
Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ахмадуллина Мазлума
Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1922
Дочь: Зарифа
Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1924
Сын: Валеев Ахмет (Гали)
Отец ребёнка: Ахметвалеев Шавали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметвалеев Шавали
Смерть
04.06.1932