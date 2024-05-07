Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1934
Отец: Петров Александр Петрович
Мать: Петрова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Николай Семенович
Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.?
Сын: Денисов Александр Семенович
Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1963
Дочь: Степанова (Денисова) Юлия Семеновна
Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно