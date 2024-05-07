Денисова (Александрова) Анастасия Александровна 15.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1934

Отец: Петров Александр Петрович

Мать: Петрова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Федор Семенович

Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Николай Семенович

Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.?

Сын: Денисов Александр Семенович

Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Степанова (Денисова) Юлия Семеновна

Отец ребёнка: Денисов Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно

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